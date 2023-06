”Koh-Lanta : le Feu sacré” : voici ce que va faire le vainqueur avec ses 100.000 €

Frédéric, vainqueur des poteaux malgré une blessure au pied faite à quelques heures de l’épreuve, décide d’emmener Tania avec lui pour la grande finale en direct sur TF1, laissant son ami Nicolas bon troisième de cette 24e saison.

Au comptage des voix, c’est finalement Frédéric qui remporte cette édition de “Koh-Lanta”, ainsi que les 100.000 € promis au vainqueur.

Que va faire Frédéric avec son gain ? “Il y a une énorme partie qui va partir dans ce projet de restauration (NDLR : il souhaite ouvrir un bar à cocktails), et puis il y a une autre partie qui va partir dans le mariage, puisque je vais me marier avec Marine l’été prochain. Et, bien sûr, une grosse partie aussi pour montrer, prouver l’amour que j’ai à mes proches”, a-t-il confié à Denis Brogniart, juste avant d’affronter Nicolas et Tania sur les poteaux.