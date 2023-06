Un ours se retrouve sur une plage bondée, en Floride, après s’être baigné dans le golfe du Mexique

L’ours noir, qui semble jeune, n’a blessé personne et ne semblait pas non plus mal en point, rapporte le Guardian. On ignore pourquoi et comment il s’est retrouvé à nager dans le golfe du Mexique, alors qu’on le retrouve plus volontiers dans les forêts que sur le sable.

Selon le capitaine de bateau Chris Kirby, interrogé par le site Al.com, voir des ours ici “n’est pas rare”, selon lui. “Il y a beaucoup d’ours à la base aérienne d’Eglin. Ils traversent la baie à la nage”, explique-t-il. “Au début, personne sur le rivage ne pouvait dire ce que c’était dans l’océan. On aurait pu penser à un requin ou à un dauphin, mais pas à un ours. En sortant de l’eau, il avait l’air fatigué, mais soulagé”.