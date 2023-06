Dans le Whatsapp d'Eden Hazard: "À bientôt pour mon dernier tour de piste" (fiction)

Eden Hazard et le Real Madrid, c'est terminé. C'est libre comme l'air que l'ancien capitaine des Diables rouges sera mis à l'honneur ce samedi 17 juin 2023 au stade roi Baudouin. On a imaginé son état d'esprit actuel lors d'une discussion avec les deux Belges qui viennent de disputer la finale de la Ligue des champions. Totalement fictif, et un brin corrosif.