Catastrophe en apportant 8 plateaux de bières d’un coup : l’énorme gaffe d’un serveur (vidéo)

C’est le quotidien allemand Bild, qui a la plus forte diffusion en Allemagne et en Europe occidentale, qui a publié la vidéo sur YouTube ce vendredi 26 mai 2023. On y aperçoit le serveur d’un bar situé à Toulouse, dans le sud de la France, tenter quelque chose d’incroyable. Le jeune homme porte, empilés les uns sur les autres tel un parking à étages, pas moins de huit plateaux remplis de pintes de bière. Le hic ? Tout est tombé, pardi !