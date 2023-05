Un jeune homme survit à une attaque de requin en Floride (vidéo)

L'étudiant était en train de chasser sous l'eau jeudi dernier lorsqu'il a vu une grande silhouette grise s'approchait avant d'être mordu à deux reprises à la jambe gauche. "Je le vois chaque fois que je ferme les yeux, et il a lâché prise puis s'est éloigné, et ma priorité était de remonter à la surface", a-t-il raconté.

Ses amis l'ont ramené sur la plage et lui ont posé un garrot sur la jambe pour stopper l'hémorragie. Il a ensuite été transporté par hélicoptère à l'hôpital, où les médecins ont constaté que les dents du requin avaient manqué de peu une artère.

"Ce requin n'avait pas peur de nous. C'est moi qu'il voulait. C'était une épreuve effrayante, effrayante", a commenté Kevin Blanco.

Les amis du jeune homme ont été félicités pour avoir réagi rapidement et lui avoir sauvé la vie. Kevin sortira de l'hôpital dans une semaine et, visiblement pas refroidi, prévoit de reprendre la pêche sous-marine dès que possible.