Un chat, âgé de 25 ans, errait dans les rues de Chatham dans le Kent quand un passant inquiet a décidé de l’emmener dans un centre de sauvetage pour animaux.

Souffrant de malnutrition et couvert de puces, l’animal boitait à cause de la longueur de ses griffes. Le centre “Animals Lost and Found in Kent” s’est occupé de lui et a lancé un appel pour retrouver les propriétaires car le chat n’était pas pucé.

Alison Lyng, la propriétaire de 48 ans a repéré l’annonce et a reconnu son vieux chat… perdu depuis deux ans. Elle et son mari Dean (55 ans) ont retrouvé leur chatte Kizzy ce dimanche 21 mai 2023.

"C'est absolument génial de la revoir, mais quelles étaient les chances?", a affirmé une Alison très heureuse. "Elle a reconnu l’odeur de mon mari et a ensuite pleuré. Elle se détend maintenant avec nous et reçoit beaucoup de câlins et de friandises."

Natasha McPhee, fondatrice de “Animals Lost and Found in Kent”, a déclaré: "C’est tout simplement merveilleux ! C’est incroyable. La plupart des chats n’atteignent pas cet âge à l’intérieur et encore moins à l’extérieur".