”Ce qu’on fait de notre argent, ça nous regarde” : Virginie Efira réagit à la polémique des salaires de “LOL : qui rit, sort”

Elle raconte dans l’interview l’impact que la déclaration de l’humoriste a provoqué chez elle, bien qu’elle n’ait pas remis en question sa participation à l’émission pour autant. “Quand j’ai lu la lettre de Blanche Gardin, j’ai pensé : 'Non seulement elle est beaucoup plus drôle, mais elle possède également beaucoup plus de vertu !'” ironise l’actrice.

”Ce qu’on fait de notre argent, ça nous regarde”

Virginie Efira a également confirmé que “c’était extrêmement bien payé”. “Ce qu’on fait de notre argent, ça nous regarde. On ne peut pas faire une course à la pureté : le cinéma, c’est aussi une industrie, avec des grands groupes… Si on cherche une radicalité, c’est complexe”, a expliqué l’actrice qui attend actuellement son deuxième enfant et qui a présenté L’amour et les forêts hors compétition au festival de Cannes.

Dans sa lettre publiée le 20 avril sur Facebook, Blanche Gardin partageait notamment des informations sur le salaire colossal que lui a proposé la plateforme. “Il se trouve aussi que je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d’être payée 200 000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros, c’est-à-dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne”, avait-elle écrit.