”Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre” : il existe une autre version du monologue d’Otis et Alain Chabat vient de la dévoiler (vidéo)

Dans cette scène qui avait marqué les esprits, Otis, le scribe, s’était lancé dans un discours philosophique aussi improbable qu’interminable sur le sens de la vie. Un moment de grâce qui était de la pure improvisation et qui aurait dû être coupé au montage ! Plutôt que d’en couper la totalité, Alain Chabat, bien inspiré, avait fait le choix d’en conserver une partie.

Aujourd’hui, c’est toute la séquence que les internautes peuvent découvrir en ligne, et notamment les réactions de Christian Clavier (Astérix) et Gérard Depardieu (Obélix) qui n’ont logiquement pas pu s’empêcher de rire face à cette tirade d’anthologie.

En tout, cette version longue d’Otis dure 1 minute et 20 secondes !

D’autres scènes inédites seront ajoutées au film restauré en version 4K HDR et au son Dolby Atmos. Soit directement intégrées dans le film, soit en fin de projection. Reste à savoir quelles surprises nous réservent encore ces acteurs cultes…

Le film d’Alain Chabat est sorti en 2002 et avait fait plus de 14 millions d’entrées à sa sortie, soit plus de deux fois plus que le nombre d’entrées du dernier volet réalisé par Guillaume Canet. En France, c’est toujours le 11e plus gros succès du box-office.

La version modernisée de Mission Cléopâtre sera projetée dans une sélection de salles françaises à partir du 5 juillet. Aucun cinéma belge n’a encore annoncé une même diffusion à ce stade.