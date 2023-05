Découverte de la NASA : les promesses de “l’oxygène lunaire” aux Terriens

La composante principale est un matériau étendu sur toute la surface de la Lune : des grains fins de régolite. “Il s’agissait de la première fois que cette extraction se fait dans un environnement sous-vide, facilitant le travail de futurs astronautes pour un jour extraire et utiliser les ressources dans un environnement lunaire, que l’on appelle l’utilisation de ressources in situ”, relate la NASA dans un communiqué diffusé le 25 avril.

Une technique similaire à celle utiliser par les panneaux solaires a été utilisée : “L’équipe a utilisé un laser de haute puissance pour produire de la chaleur via un concentrateur d’énergie solaire dans un réacteur carbothermique développé par la NASA”, expliquent-ils encore, en précisant que c’est dans cette machine que le processus de réchauffement et d’extraction permet à l’oxygène d’exister.

“Cette technologie a le potentiel de produire plusieurs fois son propre poids en oxygène par an sur la surface lunaire. Cela permettra une présence humaine durable et une économie lunaire”, a d’ailleurs déclaré Aaron Paz, ingénieur de la Nasa et directeur du projet.

La couche supérieure du sol lunaire contiendrait à elle seule suffisamment d’oxygène pour assurer la survie de 8 milliards de personnes pendant 100 000 ans, selon un chercheur en Science du sol, John Grant, de la Southern Cross University. Ce que compte explorer la NASA au travers de ses futures expéditions lors de la mission Artemis.