Une Australienne se perd en forêt pendant plus de 5 jours et survit grâce à des sucettes et du vin (vidéo)

Le problème, c’est que Lilian a de gros soucis de santé et qu’il est impossible pour elle d’effectuer de longues distances à pied. Du coup, elle préfère attendre dans sa voiture que les secours arrivent. Et si après un jour, un avis de recherche est lancé par la police, il faudra aux hommes de l’ordre plus de quatre jours supplémentaires pour la retrouver, en bonne santé. Et pour cause, sans bouteille d’eau, la dame a su tout de même s’hydrater grâce à une bouteille de vin, qu’elle devait offrir en cadeau pour sa maman, ainsi que des sucettes.

“Lillian a été retrouvée à plus de 60 kilomètres de la ville la plus proche. En raison de problèmes de santé, elle était incapable de marcher loin pour demander de l’aide. C’est pourquoi elle est restée avec sa voiture”, a annoncé le sergent Martin Torpey de la police de Wodonga dans un communiqué.