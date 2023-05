Mauvais présage pour Charles III ? La faucheuse aperçue en direct lors de son couronnement (vidéo)

En effet, durant le couronnement, on peut observer une silhouette marcher à l’extérieur de l’Abbaye. Sauf que celle-ci ressemblait très fortement à la grande Faucheuse, le Dieu de la Mort ! Au vu de l’âge avancé de Charles III et de son épouse Camilla, cette scène n’est peut-être pas très bon signe. D’ailleurs, on peut voir sur une vidéo le prince Louis désigner du doigt la personne avec son long manteau sombre.

Un membre du clergé ?

Évidemment, les gens essayent de deviner qui était cette personne. L’hypothèse qui tient le plus la route serait que la personne en question était un membre du clergé, revêtu de sa soutane noire. D’ailleurs, en regardant correctement la vidéo, on peut voir qu’il ne tient pas en main la faucheuse, mais plutôt un long bâton. À moins qu’en réalité, il ne s’agisse de Lady Diana qui serait redescendue sur terre pour se venger de son mari ? Affaire à suivre…