Un couple emmène ses enfants en vacances pendant la période scolaire et écope d’une amende

Ces deux années, les Benson ont choisi de voyager 2 semaines, lors de la rentrée scolaire, pour des raisons économiques : entre chambres d’hôtel et billets d’avion, les prix sont bien inférieurs en septembre qu’en août. La destination était le célèbre parc d’attractions Disney World d'Orlando.

Le gouvernement britannique prévoit toutefois de lourdes sanctions pour les parents qui n’amènent pas leurs enfants à l’école et qui ne justifient pas l’absence et les amendes peuvent atteindre 2.850 euros. L’école des deux enfants avait averti les parents de la sanction qui aurait pu leur être appliquée après le premier voyage et a ensuite transmis le dossier à la mairie de Redcar qui a infligé l’amende aux parents après le second voyage.

Les Benson trouvent la sanction “injuste” : ils indiquent au Daily Mail ne pas avoir vraiment eu le choix et avoir des contraintes horaires et budgétaires qui empêchent une autre organisation. Jessica est par exemple infirmière et “c’est très compliqué pour elle de poser des congés pendant les vacances scolaires”. “On ne pourrait se permettre de partir en Floride en août et ce n’est pas comme s’ils faisaient l’école buissonnière”. En réaction, la mairie de Redcar a indiqué qu’elle étudierait, à l’avenir, d’autres solutions pour prévenir l’absentéisme.

Et en Belgique ?

En Fédération Wallonie-Bruxelles, les enfants sont aussi soumis à l’obligation scolaire entre 5 et 18 ans et les parents sont tenus de veiller à l’assiduité de leur enfant. Si le montant d’une éventuelle amende n’est précisé, elle reste la sanction pour des parents qui ne respecteraient pas cette loi.

Les absences injustifiées sont signalées aux parents d’un élève mineur dans l’enseignement obligatoire. D’après le site de l’ABSL Infor Jeunes, à partir de la 9e absence justifiée, l’établissement scolaire avertit la Direction générale de l’enseignement obligatoire et les parents sont convoqués par le directeur de l’établissement. Le Service de l’Aide à la Jeunesse (SAJ) ou le Tribunal de la famille et de la jeunesse peuvent également être appelés à intervenir car le jeune mineur en absentéisme ou renvoyé de l’école peut être considéré comme un mineur en danger.