Outre le jackpot astronomique de 158 millions d’euros qui sera à gagner dès ce soir, EuroMillions met en place une opération qui permettra à 5 joueurs de devenir millionnaires. Et ce, uniquement en Belgique !

Mais comment faire pour maximiser vos chances ? On vous explique.

Entre ces vendredis 5 et 19 mai, EuroMillions va réaliser 5 tirages consécutifs qui auront lieu le mardi et le vendredi.

En participant au tirage électronique” My Bonus”, vous recevrez un code “My Bonus” gratuit pour chaque combinaison de 2,50€ jouée. Un code qui permettra à un chanceux Belge de remporter 1.000.000€ à chacun de ces 5 tirages.

Plus gros gain en Belgique : 168 millions d’euros

Depuis sa création et à la date du 8 mars 2023, 542 gagnants ont remporté le jackpot de l’EuroMillions, dont désormais 37 gagnants belges. Pointons que le 6 décembre 2022, un gagnant a été trouvé en Belgique, mais en réalité ce sont 165 personnes qui ont joué ensemble qui se sont partagé le jackpot.

Dans notre pays, la plus grosse cagnotte a été remportée le 11 octobre 2016, avec un gagnant qui a remporté 168 millions d’euros. En Europe, le plus grand gagnant a remporté 230 millions le 19 juillet 2022. Et pour entrer dans le Top 10 européen, le ticket d’entrée se situe à 190 millions d’euros minimum désormais.