Taekwondo, Icosathlon, Subbuteo ou ...Diplomatie: ces champions du monde belges passés un peu inaperçus

Il ne fait pas partie des ténors du cyclisme belge, c’est plutôt un lieutenant fidèle de Mathieu Van der Poel dans l’équipe Alpecin.

C’est pourtant lui qui, à 29 ans, a remporté le premier championnat du monde de Gravel, ce vélo hybride, entre vélo de route et VTT. Un championnat organisé en octobre dernier sur les sentiers de Cittadella, en Italie.

Sarah Chaari, championne du monde de Taekwondo

Sarah Chaari est une jeune carolo de 18 ans et en novembre dernier, elle est devenue championne du monde de Taekwondo et cela à Guadalajara au Mexique. Le Taekwondo est un art martial d’origine sud-coréenne, qui se pratique, en général, sans armes.

Numéro 7 mondiale, Sarah s’est imposée dans la catégorie des moins de 62 kg face à la Grecque Sarvanaki. E lle a découvert cette discipline à l’âge de... 5 ans, depuis elle n’a plus décroché.

Delphine Dieudonné, 13 fois championne du monde de Subbuteo

À 42 ans, Delphine Dieudonné est treize fois championne du monde d’une discipline a priori fort masculine qui s’appelle le Subbuteo.

Il s’agit d’un football de table qui se joue sur un terrain de foot en tissu. Les joueurs sont sur des socles et on les fait avancer et shooter avec des pichenettes données avec les doigts. De quoi s’amuser pendant des heures, les règles étant les mêmes que celles du "grand foot".

Delphine s’entraîne dans un village dénommé... Grune (comme l’ancien Diable mais avec un "e"), commune de Nassogne.

Mehdi Amri, champion du monde de "Panna", alias le foot freestyle

En 2021, Mehdi Amri avait 18 ans et il est devenu champion du monde de Panna au Danemark.

Qu’est-ce que le Panna ? C’est le "foot freestyle" qui se joue en un contre un, sur un tout petit terrain. L’objectif est de marquer des buts mais surtout, de réaliser des petits ponts et autres gestes virtuoses visant à bluffer l’adversaire.

Technique exceptionnelle donc pour ce jeune homme à qui il semble impossible de prendre le ballon.

Laurent Piron, champion du monde de...magie

À 35 ans, l e liégeois Laurent Piron est devenu au Québec le meilleur magicien du monde. Son spectacle, à base de papiers indomptables allie poésie et magie, fait depuis le tour du monde.

Dans cette discipline, les championnats du monde se tiennent tous les trois ans. Ils ont réuni 110 compétiteurs en provenance de plus de 50 pays pour 6 jours de magie.

Des étudiants belges, champions du monde de...Diplomatie

Les jeunes et brillants membres de la MUN Society Belgium, champions du monde de diplomatie.

Issus des différentes universités du royaume et réunis au sein de la MUN Society Belgium, une équipe d’étudiants belge a participé, du 12 au 16 mars derniers, à Paris, à l’Harvard World Model United Nation, soit le championnat du monde de la diplomatie.

Lors de ce concours, plus de 200 délégations d’étudiants venus de 100 pays simulent des réunions des Nations Unies en se mettant dans la peau de diplomates qui ne sont pas de leur propre pays . Ils doivent parvenir à des accords et faire voter des résolutions. C’est en effet la troisième année consécutive que les Belges remportent la compétition et la dixième fois depuis sa création en 1992.

Arnaud Ghislain, champion du monde en Icosathlon

Plus fort que Nafissatou ? Le belge Arnaud Ghislain est devenu en 2021 champion du monde en Icosathlon, lors des Championnats du monde Ultra Épreuves Combinées qui se déroulaient à Epinal en France.

Cette discipline est peu connue du grand public mais elle rassemble 20 épreuves d’athlétisme (double décathlon en quelque sorte): 12 courses, 4 lancers et 4 sauts en… deux jours ! Il faut par exemple enchaîner un 10 000 m, un 100 mètres et un 3 000 m steeple, en plus divers sauts et lancers durant la même journée.

Il a remporté ce premier titre de championnat du monde avec un total de 11.342 points.. Un autre belge, Bert Misplon avait déjà été sacré en 2012 et en 2017.

Ronny Swiggers, champion du monde de Quiz

L’Ostendais Ronny Swiggers a remporté le championnat du monde de quiz. En 19 éditions, il est le premier Belge à y être parvenu, c’était en août 2021.

Ce championnat du monde est organisé par l’International Quizzing Association. En Belgique, une quarantaine de personnes y ont pris part.I

l y avait 240 questions réparties en huit catégories. Ronny Swiggers a obtenu un score de 166 sur 210!