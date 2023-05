Le chat le plus gros du monde fait 18 kg, sa propriétaire le met au régime (vidéos)

Depuis au moins trois ans, cette femme guettait le moment pour adopter un chat de cet acabit et se consacrer à le remettre en forme. C’est chose faite après avoir repéré la publication du 19 avril 2023 du refuge Richmond Animal Care and Control, alors que Patches ne pouvait plus être pris en charge par son ancienne famille. Des images de sa truffe ont ainsi été diffusées sur Facebook, et ni une ni deux, la fille de l’adoptante lui a transmis l’information : “C’est ton moment”, a-t-elle écrit à sa mère.

Depuis qu’il est arrivé à sa nouvelle maison, Patches doit être pesé une fois par semaine. Il est suivi par un spécialiste félin certifié et son régime est une véritable expérience. Le chat de 18 kg est un peu difficile sur les aliments. Mais il apprécie vraiment le pâté et le foie.

”Cela se résume au fait qu’il doive manger moins et bouger plus”, a expliqué la femme à USA Today. “Il y a de la nourriture spécifique que nous testons et qui est de bonne qualité.”

Avant son adoption, une prise de sang n’a pas révélé de problèmes spécifiques. Cela dit, avec 18 kg sur la balance, le félin a beaucoup de pression sur ses articulations, ce qui pourrait lui causer de l’arthrose.

Une grande famille de chats

Ses rituels médicaux ne l’empêchent pas de s’entendre avec les autres chats de Kai Ford. Les premiers jours ont été complexes, car l’autre chat, Wellesley, crachait sur Patches. Mais tout va bien désormais. “Aujourd’hui, je les vois allongés nez à nez quand je les trouve au coin d’un couloir”, raconte la nouvelle maman de Patches. “On dirait qu’ils magouillent pour faire des bêtises.”

D’ailleurs, sans la différence de poids, ils se ressemblent beaucoup. “Lorsqu’il aura perdu du poids, la seule manière de les distinguer est la petite forme de coeur noir sur son nez”, sourit Kai Ford.