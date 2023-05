Laurent Ruquier dégomme les Restos du Cœur et les Enfoirés : “Ça sert plus aux artistes que l’inverse”

Laurent Ruquier n’est visiblement pas un grand fan des Restos du Cœur et des Enfoirés. Invité du podcast “Dechavanne cherche copains” du nom de son animateur, l’ancien patron d’On n’est pas couché et actuellement des Grosses têtes sur RTL s’est lâché concernant les organismes en faveur de la pauvreté. “Je pense que les actes de générosité ou d’action qu’on peut faire, on doit les faire discrètement. Moi, je n’ai pas envie d’afficher la liste de ce que je fais ou ce que je ne fais pas […] Chacun fait comme il le sent et comme il veut, moi, je ne suis pas pour ce genre d’affichage”