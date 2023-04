Les jurés Kev Adams, Jeff Panacloc, Élodie Frégé et Michèle Bernier ont ainsi pu découvrir l’une des membres du groupe des Spice Girls... Mel B!. "C’est une Spice Girls qui est avec nous sur le plateau, c’est énorme! Elle a essayé de nous piéger", a lâché Camille Combal lorsque la chanteuse s’est démasquée.

Quels indices permettaient de reconnaître le Soleil?

Le masque du film d’horreur Scream était un clin d’oeil à son surnom "Scary Spice" tandis que le piment faisait écho au nom du groupe, tout comme les 5 poupées qui représentaient le nombre de chanteuses dans la bande. L’homme avec la coiffe des gardes de la famille royale britannique correspondait à sa nationalité anglaise.

La photo d’Heidi Klum s’expliquait par le fait que les deux femmes ont été jurées ensemble dans America’s got talent. Le boomerang (objet qu’elle tenait dans le clip de Say you’ll be there) illustrait le rôle de coach de Mel B dans la version australienne de The Voice Kids.