Au Royaume-Uni, un potager solidaire saboté déclenche un élan de solidarité énorme

Le 11 avril dernier, Carly Burd a constaté qu'un inconnu avait sciemment saboté ses plants en déversant 5 kg de sel sur sa parcelle. "J’ai le cœur brisé" a réagi la Britannique sur TikTok. Tout ce que j’ai planté ne poussera pas. Et je ne peux pas replanter parce que ça ne repoussera pas. Donc toutes les heures et les heures de travail que nous avons passées dedans sont fichues", assurant tout de même vouloir "tout ramasser et continuer".

Sa tristesse face à la situation a été visionnée plusieurs millions de fois et Carly a reçu, en plus de nombreux témoignages de soutien - dont celui de l'influent ancien joueur de football Gary Lineker -, de nombreux dons sur sa page de collecte de fonds : 233.000 livres sterling, soit plus de 263.000 euros, de quoi remotiver la mère de famille.