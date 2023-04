Cet hameau estimé à 3.2 millions d'euros est à vendre : qui pour l'acheter?

Aisemont : sur un mont de Fosses, le siècle et demi d’un hameau fait commune (photos)

Juché sur un des monts de Fosses, tel un balcon avec vue (de rêve) sur une vallée verdoyante, Aisemont, si le Covid-19 ne s’en était pas mêlé, aurait dû fêter en 2022 le 150e anniversaire de sa fondation, actée au moniteur en date du 10 juillet 1871. Un anniversaire certes bousculé, et reporté d’un an, qui sera cependant célébré en grande pompe, et en deux temps: ce 25 mars, avec l’inauguration de la place Abbé Lambiotte, et le 21 juillet.