Insolite, Lewis Capaldi donne un concert aux passagers de son vol (vidéo)

Alors que son deuxième album est prévu pour mai 2023, le chanteur écossais Lewis Capaldi a choisi d’entamer sa promotion de manière assez originale, alors qu’un documentaire Netflix lui sera bientôt consacré. Dans un avion entre Londres et Los Angeles, l’auteur de “Someone You Loved” a d’abord amusé la galerie en prenant la place du personnel de bord et en distribuant cafés et friandises.