Image spectaculaire aux États-Unis: une voiture décolle sur l'autoroute après avoir percuté un pneu (vidéo)

Scène pour le moins impressionnante jeudi mars 2023 aux États-Unis ! Sur l'autoroute Ronald Reagan à Chatsworth (Los Angeles), deux conducteurs ont échappé au pire, rapporte le Parisien. Et pour cause: le pneu avant gauche d’une camionnette s’est détaché avant d'être percuté à pleine vitesse par une autre voiture. Il n'en fallait pas plus pour la faire décoller à plusieurs centimètres du sol. Le véhicule a finalement atterri sur le toit avant de rebondir et de terminer sur les roues.