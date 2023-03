Elle décroche son permis de conduire à 68 ans après 200 heures de conduite, 8 ans d’efforts et 10 tentatives

D’origine malgache, Léontine a d’abord dû lutter avec des problèmes de compréhension à l’examen théorique. La femme de ménage confie également que la fatigue liée à son métier a joué dans ses difficultés à cette étape.

La pratique n’a pas non plus été évidente, puisqu’il a fallu 10 tentatives pour enfin valider son examen.

Au total, il aura fallu plus de 200 heures de conduite en auto-école, ce qui aura quand même coûté plus de 11.000 euros, pour que Léontine gagne le prix d’une plus grande liberté de mouvement.

Un permis voiture qu’elle souhaitait obtenir notamment pour “aider un ami âgé qui ne peut plus se déplacer”, confie-t-elle encore au journal français.