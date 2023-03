M. Pickles, une tortue de 90 ans, devient père pour la première fois, une très bonne nouvelle pour la survie de son espèce (vidéo)

Les membres de la famille Pickles sont des tortues rayonnées (ou radiées), une espèce qui vient de Madagascar et qui peut vivre jusqu'à 150 ans. C'est aussi et surtout une espèce menacée d'extinction : les tortues rayées ne pondent que très rarement et M. Pickles, 90 ans, était le plus ancien pensionnaire du zoo. En 36 ans, il ne s'était jamais reproduit, explique le New York Times. Le braconnage et la maltraitance en plus de cette faible capacité à se reproduire expliquent le niveau critique d'extinction dans laquelle l'espèce est placée.

L'heureux évènement était tellement inattendu que c'est un gardien qui a vu que la femelle était en train de pondre des oeufs. Tant mieux : le sol du zoo n'était pas adapté (trop froid et sec) pour qu'ils survivent.

La naissance de ces triplés dans un espace protégé comme le zoo est donc un bel exploit, et va permettre aussi à de nombreux visiteurs de contempler ces magnifiques tortues qui peuvent peser jusqu'à 20 kilos.