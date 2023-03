Un Français remporte 2 millions d’euros au Loto en jouant les dates des deux Guerres mondiales

La combinaison gagnante était le : 14, 18, 21, 39, 45, numéro chance 8.

Le Français avait ainsi joué le 14 et le 18 en référence à la Première Guerre mondiale et le 39 et le 45 pour la Seconde. Le 21 représentait le nombre d’années entre les deux conflits et le 8 avait été coché pour l’Armistice de 1945, précise la Française des Jeux dans un communiqué.

Un choix familial

L’habitant du Pas-de-Calais a expliqué que les numéros de la grille avaient été choisis en famille. Cette dernière avait joué trois bulletins dans un bar tabac presse de Coulogne. Des numéros fétiches ont été cochés pour les deux premiers.

Pour la troisième grille, la famille n’avait pas beaucoup d’inspiration. Le père a donc inscrit tous les numéros sur des morceaux de papier avant de réaliser un tirage au sort. Le 14 et le 18 sont les premiers numéros à avoir été piochés. “J’ai immédiatement pensé à ajouter le 39 et le 45, en référence à la Seconde Guerre mondiale”, a-t-il confié.