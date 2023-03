France: trois candidates accusées d’avoir abusé de Photoshop sur des tracts électoraux

Sur son site, “Egalité Europe Ecologie” affiche fièrement ses candidates Juliette de Causans, Tatiana Boteva Malo et Samira Herbal. Les trois femmes semblent solaires. Seulement, elles apparaissent plus jeunes, plus souriantes, et même avec des cheveux plus longs, au point d’être difficilement reconnaissables par rapport aux tracts de juin 2022.

Contactée par Libération, Juliette de Causans assure qu’il s’agissait bien d’elle sur la photo et que l’image “n’est pas photoshopée”. Selon elle, l’ancienne photo ne l’avait pas mise en valeur. Elle avait été “prise à la va-vite, pixélisée et où je n’étais pas maquillée”. La candidate a ainsi fourni au graphiste “la meilleure photo de moi, en lui demandant de mettre des lumières chaudes comme en Italie (NDLR : où elle se présente)”.

De son côté, Samira Herbal donne une version plutôt similaire à Libération. “C’est bien ma photo”, se justifie-t-elle, avant d’admettre qu’”elle a quelque temps”, “quatre ou cinq ans”. Elle explique avoir voulu” changer de contenu, avec une image qui me plaît plus”. Samira Herbal n’a toutefois pas osé se prononcer sur les éventuelles retouches faites par le graphiste, si ce n’est qu’elle “imagine qu’ils ont dû éclaircir un peu”.

Retoucher une photo ou choisir d’anciennes photos pour des tracts électoraux, quitte à être méconnaissable, est-ce légal en France ? Libération a posé la question à l’avocat Jean-Christophe Ménard, spécialiste du droit électoral. Il explique que “ni le code électoral ni la jurisprudence n’interdisent aux candidats d’utiliser une photographie de leur visage qui ait été retouchée ou photoshopée. Une telle interdiction constituerait non seulement une atteinte à la liberté d’expression des candidats, mais elle serait en outre bien difficile à mettre en œuvre puisqu’elle supposerait de déterminer le degré de retouche à partir duquel une photographie cesserait d’être conforme à la réalité pour en devenir trompeuse vis-à-vis des électeurs”.