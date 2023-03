Cette célèbre actrice des années 2000 retrouvée nue en train d’errer en rue

Elle aurait fait signe à un conducteur, expliquant sortir d’un épisode psychotique. L’actrice, qui n’était pas blessée, aurait elle-même appelé les secours. La star des comédies “Ce dont rêvent les filles” (What a Girl Wants) et “She’s the Man” a ensuite été placée pour recevoir des soins psychiatriques.

Amanda Bynes avait connu une descente aux enfers ces dernières années, étant placée sous tutelle en 2013 alors qu’elle souffrait de problèmes de santé mentale et avait été diagnostiquée bipolaire. Elle avait notamment failli tuer son propre chien en mettant le feu à l’allée d’un voisin. Sa tutelle avait été levée l’an dernier, après 9 ans.

La comédienne de “Ce que j’aime chez toi” devait normalement assister à une convention dédiée aux années 90 le week-end prochain. Une participation annulée, précise TMZ.