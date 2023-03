Tout a commencé par une émission très commentée de Touche Pas à Mon Poste où Cyril Hanouna a invité le complotiste Gérard Fauré. Ancien dealer, il accusait des personnalités comme Pierre Palmade ou Emmanuel Macron de consommer de l’adrénochrome, une drogue qui serait faite à partir du sang d’enfants sacrifiés. Sophia Aram s’est offusquée de tels propos et du fait que Cyril Hanouna n’ait rien fait pour les modérer dans sa chronique hebdomadaire sur France Inter, le 13 mars dernier.

Ce n’est évidemment pas la seule polémique liée à l’émission TPMP, on se souvient par exemple de l’échange musclé avec le député Louis Boyard.

L’humoriste française n’avait pas mâché ses mots : “C’est d’ailleurs un peu le problème quand on attend d’un décérébré qu’il régule un autre décérébré, c’est un peu comme nettoyer du vomi avec du vomi. Bien sûr, je pourrais faire une énième chronique sur les dangers d’une bande d’abrutis congénitaux ricanant sur commande aux injonctions d’un beauf étalant son inculture sur l’autoroute de son autosatisfaction replète.”

2. La réponse d’Hanouna : “T’as déjà du boulot avec ta famille…”

Toujours le 13 mars, le présentateur de TPMP avait souhaité répondre à Sophia Aram. Sans forcément s’attaquer au fond du propos, Hanouna avait utilisé l’histoire judiciaire de la mère de la femme de l’humoriste. Ancienne adjointe au maire de Trappes, en région parisienne, Khadija Aram était accusée d’avoir escroqué des personnes en situation irrégulière en leur promettant un titre de séjour contre de l’argent et a été condamnée pour cela en 2011.

”Normalement je touche pas aux amis, ni à la famille, mais je suis obligé… […] Nous, on est honnête, mais toi au moins occupe-toi de ta maman ma chérie” avait commencé l’animateur, en détaillant ensuite l’histoire de la mère de l’humoriste devant les autres chroniqueurs. “Pas beau ça… Sophia t’as déjà du boulot avec ta famille, lâche-nous !”

3. L’intervention de plusieurs journaux français

Ces derniers propos ont choqué en France, notamment dans la presse écrite, où Libération et Marianne ont condamné l’intervention du présentateur star de C8. Le premier avait notamment demandé à l’Arcom – l’équivalent du CSA en France – de se saisir de l’affaire.

Encore une fois, la réponse d’Hanouna avait été cinglante : “Il y a une France des bobos avec des mecs totalement à côté de la plaque. Ces mecs nous envoient dans le mur. Je vois cette presse, comme Libération, et ils sont complètement hors sol.”

”Au lieu de s’occuper de faire des articles pour défendre Sophia Aram, qui ne sert à rien, ils feraient mieux de défendre des agriculteurs et des gens qui ont vraiment des problèmes et faire avancer les choses sur des lois désuètes par exemple.”

4. La “honte” de Sophia Aram

Une semaine après l’émission, la chroniqueuse a fait le choix de se défendre dans une nouvelle prise de parole, dans laquelle elle avoue s’être “attendue au pire" et ne pas avoir “été déçue” du comportement de l’animateur.

”À tous ceux qui me rabâchent que ma mère mériterait de passer le reste de ses jours en prison, j’aimerais leur dire que je suis d’accord avec eux”, continuant avec plus de reproche pour Hanouna et sa bande :

guillement "Évidemment, pour des demeurés comme Hanouna et sa horde de fanzouzes, c’est un peu compliqué à comprendre, mais comme tous les enfants ayant eu un parent délinquant ou maltraitant, et ma mère était les deux, c’est un point de vue assez fréquent."

L’humoriste explique enfin que cela fait “50 ans qu’elle a honte”, mais qu’elle avait aujourd’hui décidé de dépasser cette culpabilité.