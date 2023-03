Les youtubeurs Sophie Fantasy et son mari condamnés à trois ans de prison pour escroquerie

Les accusations d’escroquerie en bande organisée, d’abus de faiblesse et de harcèlement moral portées contre eux concernent une période allant de 2010 à 2014, alors qu’ils travaillaient pour l’agence créée par la mère de Grégory Thonet, Anne-Marie Muser. Cette dernière a été condamnée à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont trois ans avec sursis, ainsi qu’à une amende de 20 000 euros.

Une agence vendue comme “la numéro un des rencontres internationales”

Fondée dans les années 1990, l’agence matrimoniale promettait à ses clients de trouver l’amour avec des femmes en provenance d’Asie, d’Afrique ou d’Europe de l’Est. Les adhérents devaient payer pour avoir accès aux photos des femmes proposées mais se retrouvaient face à des personnes très différentes une fois arrivés à l’aéroport. Ils découvraient également que les frais de voyage étaient finalement à leur charge, contrairement à ce qui avait été convenu avec Eurochallenge, l’entreprise de la famille Thonet. De plus, la société ne remboursait pas les adhérents et menaçait ces derniers lorsqu’ils ne voulaient pas payer. Le préjudice total s’élevait à environ deux millions d’euros.

Gaëlle Burlot et Grégory Thonet sont principalement connus pour leur présence sur YouTube, en particulier pour leurs apparitions sur les chaînes de leurs deux fils, Swan et Néo, qui sont devenus des stars de la plateforme avec 6 millions d’abonnés et des centaines de milliers de vues pour chaque nouvelle vidéo.

À la fin de l’année 2022, Gaëlle Burlot s’est montrée plus discrète sur sa chaîne personnelle en raison des accusations portées contre elle et son mari qui ont été largement relayées par les médias.