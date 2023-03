Bruce Willis atteint de démence : son épouse demande aux paparazzis de le laisser tranquille

”Laissez-le vivre. Laissez notre famille et quiconque se trouve avec lui l’emmener d’un point A à un point B en sécurité. Voici mon message d’intérêt public”, a-t-elle ajouté dans ce message sincère et poignant.

Pour rappel, Bruce Willis avait décidé de mettre un terme à sa carrière en 2022 après avoir révélé souffrir d’aphasie. Le 16 février 2023, un diagnostic plus précis était tombé. Sa famille annonçait alors que l’acteur souffrait de démence fronto-temporale, une maladie neurodégénérative dont les symptômes sont similaires à ceux de la maladie d’Alzheimer. Un proche déclarait récemment que sa famille gardait toujours espoir, surtout depuis l'annonce de la grossesse de Rumer, la fille aînée de l'acteur. « Bruce est déterminé à rester lucide le plus longtemps possible afin que son petit-fils puisse avoir des souvenirs heureux d'un grand-père présent et actif dans sa vie. »