Envie de faire le tour du monde ? Ce croisiériste propose un voyage de 3 ans à travers 135 pays

Ce voyage s’effectuera à bord du MV Gemini. Ce bateau est notamment composé de 400 cabines, de restaurants, d’une terrasse, d’une piscine, d’un centre de bien-être, d’une salle de sport et d’un auditorium. Des installations de travail à distance sont également prévues avec des salles de réunion, 14 bureaux, une bibliothèque d’affaires et un salon. Il y aura également un hôpital ouvert 24 heures sur 24 avec des visites médicales gratuites. Bref, une véritable ville sur mer qui peut accueillir jusqu’à 1 074 passagers.

Tout cela a évidemment un prix. Pour espérer participer à cette aventure, il faut compter au minimum 29.999 dollars par personne et par an. Cela peut monter à près de 110.000 dollars pour les suites avec balcon.

Le départ de cette croisière est programmé le 1er novembre prochain depuis Istanbul, en Turquie. Les temps forts incluent notamment Noël au Brésil et le Nouvel An en Argentine, les îles autour des Caraïbes et la plupart des destinations comme l’Asie du Sud-Est, Bali, Bangkok, Singapour et Kuala Lumpur. On n’oubliera pas non plus de mentionner l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Maldives et les Seychelles, l’Afrique, l’Europe, les îles comme Sainte-Hélène, les Canaries et Madère. Une liste loin d’être exhaustive...