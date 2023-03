Un gros félin en liberté sème la panique dans le Nord-Pas-de-Calais

On n’arrête pas de me demander la vidéo. Alors je la diffuse une bonne fois pour toute. Ça ressemblerait plus à une lionne, un lionceau..aperçu une 1ère fois il y a 10 jours, ensuite filmé hier à 15h22 et revu ce matin vers 10h. Il se promenait le long de la voie ferrée de la gare de Trith vers le garage Lepez de Prouvy. L’affaire est entre de bonnes mains grâce à la Mairesse. Bonne soirée à tous.