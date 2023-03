Le naufragé qui avait survécu en mangeant du ketchup va se voir offrir un bateau par Heinz

Sans aucune connaissance de la navigation, Elvis, qui réparait un voilier, avait été emporté au loin en raison des mauvaises conditions météorologiques. Perdu et désorienté, il avait tenté de manœuvrer le navire et les équipements à bord. En vain.

Il avait finalement été secouru par la marine colombienne avec le soutien d’un navire marchand, 24 jours après le début de sa mésaventure.

La marque Heinz avait lancé une grande opération pour tenter de retrouver Elvis Francois, communiquant sur les réseaux sociaux avec le hashtag #FindTheKetchupBoatGuy (retrouver le mec du bateau au ketchup).

C’est chose faite.

La célèbre marque de ketchup a souligné sur Instagram “l’incroyable effort collectif sur les six continents qui a donné lieu à des centaines d’articles et de pistes et à notre prise de contact finale avec Elvis”.

Dans une autre publication, Heinz avait précisé vouloir lui offrir un nouveau bateau. Ne reste plus à Elvis qu’à apprendre à naviguer…