Un cadeau en or : Leo Messi offre une coque spéciale à tous les membres de l’Argentine qui étaient au Qatar

En plus de nombreux souvenirs, la Pulga a également voulu immortaliser ce moment en offrant un cadeau au staff et à tous ses coéquipiers. En effet, une coque iPhone en or a été distribuée à toutes les personnes présentes au Qatar. L’attaquant n’a pas fait dans la dentelle : 35 pièces de 24 carats personnalisées qui portent le logo de la Fédération argentine, le nom et le numéro de chaque joueur. C’est l’entrepreneur irlandais Ben Lyons, d’iDesign Gold, qui a livré les étuis d’iPhone à Messi à Paris en personne. Forcément, ces petits bijoux ont un prix : 197 000 euros soit 5 000 par personne.