Un pilote d’avion fait demi-tour pour admirer les aurores boréales avec ses passagers

Adam Groves, passager du vol, a expliqué le spectacle au Manchester Evening News: "Nous avons décollé et à mi-chemin du vol, le pilote a éteint toutes les lumières pour admirer la vue par la fenêtre de gauche. Nous étions assis sur le côté droit et après deux à trois minutes, le pilote est revenu en arrière et a fait une boucle à 360 degrés pour que tout le monde puisse voir le spectacle".

Ce vol a ponctué un séjour exceptionnel pour Adam Groves, qui a demandé sa femme en mariage en Islande.

Comme le montre FlightRadar24, l’avion a effectué un léger demi-tour avant de repartir dans la direction de Manchester.

"Cela valait bien un rapide détour", indiquent-ils sur Twitter.