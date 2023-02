"Il voulait simplement vivre depuis le début, et nous lui donnons maintenant la chance de le faire", a déclaré jeudi l'éleveur Bernd Tinter, qui a précisé que l'agneau s'appelle Dolly.

L'animal avait du mal à téter et à se tenir debout toute seule, a-t-il expliqué, et il avait donc attaché une patte avec un bandage.

L'agneau a été examiné par un vétérinaire qui n'a trouvé aucun autre problème que la malformation.

Il pourrait être né avec six pattes à cause du virus dit de Schmallenberg, qui est transmis par les insectes. Si les brebis enceintes sont infectées, le virus peut pénétrer dans l'utérus et provoquer des malformations chez l'embryon.