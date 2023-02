"Quotidien" s’est encore (gentiment) payé l’élection de Miss Belgique 2023

En effet, avant le début de l’élection, un homme en possession de plusieurs armes et d’un gilet pare-balles a été arrêté. Une attaque a probablement été évitée, ce qui n’a pas empêché de maintenir la soirée, malgré les craintes, comme le confiait le coprésentateur de la soirée Gaëtan Bartosz. "Show must go on".

Et le show n’a pas déçu "Quotidien". Avec une soirée comprise "à 50 %" parce que la moitié était en néerlandais, une langue dans laquelle "on a l’impression qu’ils mettent juste des mots et des petits bruits un peu au pif pour faire des phrases", et des CV de miss très classiques qui détestent "l’injustice" mais acclament "la solidarité, la générosité et l’amour". C’est beau.

L’après-soirée de Miss Belgique, qui a déjà été l’occasion de belles séquences dans "Quotidien", était visiblement beaucoup plus calme, même si on n’a pas échappé à David Jeanmotte hurlant face caméra.

"Même avec un début de soirée un peu mouvementé, on s’est régalé, donc pour ça, merci la Belgique", conclut Étienne Carbonnier.