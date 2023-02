Alors qu’elle attendait son 8e enfant, une mère accouche finalement de quintuplés

Dominilka a dû accoucher par césarienne, après seulement 29 semaines (un peu plus de 6 mois) de grossesse, mais elle a indiqué se sentir “mieux que prévu” après un tel effort. Si les bébés nécessitent pour le moment une assistance respiratoire, il est prévu qu’ils sortent prochainement de l’établissement, d’après Ryszard Lauterbach, chef du service de néonatologie à l’hôpital de Cracovie.

Les enfants, trois filles et deux garçons, s’appellent Arianna Daisy, Charles Patrick, Elizabeth May, Evangeline Rose et Henry James.

guillement "Je suis une mathématicienne, j'aime les statistiques. C'est quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas donné à tout le monde. On avait plus de chances de gagner au loto que d'avoir autant d'enfants"

L’histoire du couple est originale : polonaise, Dominika était partie vivre en Angleterre où elle a rencontré Vince. Ensemble, ils ont choisi de s’installer en Pologne et d’y construire une maison dans les bois afin d’élever des enfants dans le contact de la nature.

Âgés de respectivement 37 et 55 ans, Dominika et Vince ont donc donné naissance à 12 enfants. Parmi eux, on comptait déjà deux fois deux jumeaux, et donc désormais des quintuplés conçus en 12 ans.