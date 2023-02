Chayenne van Aarle, Miss Belgique 2022, donne de ses nouvelles après son accident de voiture : "Je suis consciente que j’ai une étoile au-dessus de la tête"

Et si elle est toujours aux soins intensifs suite à de vilaines blessures au visage et ailleurs, elle a échappé au pire. Et ce jeudi, pour nos confrères de Sudinfo, elle a décidé de témoigner de son lit d’hôpital. "J’ai un œil qui reste fermé, je n’ai pas encore eu plus d’informations de la part des médecins mais j’espère que cela sera réglé rapidement. J’ai quelques coupures à la tête dont une, plus importante qui s’étend de l’œil à l’oreille. Et à cela s’ajoutent une commotion cérébrale et des hématomes sur le visage."

De la chance, c’est ce qu’il a fallu à la jeune dame pour encore pouvoir témoigner. Extraite de sa voiture trente minutes après son accident avec un camion, elle remercie sa bonne étoile. "J’ai vraiment eu beaucoup de chance. J’aurais pu avoir des blessures beaucoup plus graves. Je suis consciente que j’ai une étoile au-dessus de la tête."