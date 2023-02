France: deux bébés sauvés de la noyade grâce à une magnifique chaîne humaine

Non loin de là, deux sapeurs-pompiers volontaires en civil assistent à la scène. "Habitués aux gestes de secours, les deux hommes se sont placés sur le quai près de la poussette et ont formé une chaîne : l'un à quai pour sécuriser les gestes et l'autre immergé, afin de récupérer les bébés", relate le chef de corps des sapeurs pompiers de Cavalaire. La chaîne s'est agrandie de deux militaires qui patrouillaient dans le port à bord d'un bateau de gendarmerie. Ils sont venus prêter main forte aux deux sapeurs-pompiers.

Les bébés hors de danger

Tombée à l'eau, la poussette ne s'est heureusement pas renversés et les bébés n'ont pas été submergés. Un des deux pompiers, dans l'eau, a réussi à maintenir la poussette à la surface et détaché les bébés avant de les confier aux gendarmes venus en renfort.

Sortis de l'eau, les deux bébés ont été mis au chaud et en sécurité. Les héros du jour ont ensuite secouru la maman des bambins, en état de choc.

Une chance énorme pour cette famille, d'autant que les gendarmes auraient dû se trouver ailleurs au moment de l'incident. « À la base, on devait aller au Lavandou avant de décider de patrouiller du côté de Cavalaire » a précisé à Var Matin, l’un des gendarmes impliqué dans le sauvetage.