Voici Bobi, le chien le plus âgé de tous les temps

À 30 ans et 266 jours, Bobi, un Rafeiro do Alentejo pure race, qui vit dans le district de Leira au Portugal, est le plus vieux chien du monde et de tous les temps. Le livre Guinness des records a officialisé la chose ce mercredi 1er février. Il bat ainsi le record de Bluey, un berger australien qui a vécu 29 ans et 5 mois.