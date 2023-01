Le Youtubeur Mr Beast a offert l’opération pour 1000 personnes malvoyantes (vidéo)

En effet, le but de cette vidéo est d’offrir, à 1000 personnes pratiquement, voire aveugles, une opération de la cataracte, ainsi qu’une somme supplémentaire pour que les personnes déficientes puissent se relancer dans la vie professionnelle.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le sujet a fait parler. Avec plus de 58M de vues en l’espace de quelques jours, Mr Beast a une nouvelle fois marqué le domaine du divertissement. Et pourtant, la vidéo divise énormément au sein de sa communauté.

Si la plupart des gens trouvent l’idée géniale et saluent la mise en avant de cette maladie, qui engendre une perte de la vision, qui peut aller jusqu’à la cécité, et qui, pourtant, se soigne, d’autres considèrent cette vidéo comme faisant partie de la charité, voire une volonté de se faire de la publicité sur le malheur des personnes malades.