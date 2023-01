Un oiseau parcourt plus de 13.000 kilomètres sans escale, un record

C’est la plus longue traversée jamais réalisée par un oiseau de migration, et la barge rousse qui l’a réalisée durant l’automne dernier est entrée dans le Guiness World Records. 13.560 kilomètres, au-dessus du Pacifique (entre 3.000 et 5.000 mètres d’altitude), du nord de l’Amérique du Nord jusqu’à l’île de Tasmanie, au sud de l’Australie, le tout sans prendre la moindre pause pour se reposer, boire ou manger.