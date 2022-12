France : Caroline, qui ne peut pas se servir de ses mains, conduit avec les pieds grâce à de nombreux dons

Elle et ses parents ont donc lancé au printemps dernier une cagnotte en ligne afin de lui acheter une voiture. Une Clio neuve et les différents composants, assemblés dans un garage spécialisé de Rouen coûtaient plus de 45.000 euros, mais les dons ont été nombreux. Caroline a été particulièrement émue de ce soutien, qui a permis de réunir près de 40.000 euros et donc de rendre possible ce rêve.

Mais comment se conduit une voiture sans les mains ? Le volant est simplement transformé en une pédale de direction, et les coudes peuvent servir à activer les essuie-glaces ou les clignotants. Si un délai d’arrivée des matières première a retardé la livraison de 5 mois, Caroline a bien reçu sa voiture avant les fêtes et peut désormais profiter d’un superbe cadeau de Noël, alors qu’elle avait déjà réussi son permis du premier coup.