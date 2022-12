Qatargate: que sont devenus les billets de banque saisis chez Eva Kaili?

Mi-décembre, une opération d'envergure était menée par la police au domicile de l'eurodéputée grecque Eva Kaili et chez l'ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri dans le cadre d'une enquête visant une éventuelle corruption du Qatar dans les affaires européennes. Au total, un joli butin de plus d'un million et demi d'euros en argent liquide a été saisi. La photo d'un tas de billet, diffusée par la police fédérale, a de quoi effrayer ou impressionner.