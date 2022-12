Melissa, refusée à la fête de Noël de l'école de sa fille à cause de ses 800 tatouages

Melissa Sloan, une mère de famille britannique de 45 ans, s’est vue refuser l’accès à la fête de Noël à l’école de sa fille. En cause, son apparence et ses nombreux tatouages. La quadragénaire s'est fait tatouer pour la première fois à l'âge de 20 ans et a depuis recouvert la majeure partie de son visage et de son corps. Elle se fait tatouer trois fois par semaine et aurait aujourd'hui près de 800 tatouages.