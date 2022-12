Trois ans et demi de prison pour une youtubeuse française ?

Avec son mari, elle aurait escroqué 340 personnes, entre 2010 et 2014, via leur agence matrimoniale appelée Eurochallenges. Concrètement, il leur est reproché d’avoir organisé des voyages payants pour leurs clients afin que ceux-ci rencontrent des femmes africaines, asiatiques ou originaires d’Europe de l’est. Jusque-là, rien d’anormal, Mais le problème, c’est les femmes qu’ils rencontraient ne correspondaient en rien aux photos (payantes) qui leur avaient été présentées. Et évidemment, il leur était impossible d’obtenir le moindre remboursement après coup.

Trois ans et demi de prison ?

Accusée d’escroquerie en bande organisée, d’abus de faiblesse et de harcèlement moral, Sophie Fantasy risque jusqu’à cinq ans de prison, dont 18 mois avec sursis, et 100 000€ d’amende. Quant à son mari, il risque encore plus gros. En effet, il pourrait passer cinq ans derrière et les barreaux (dont un avec sursis). Lui aussi, encourt 100 000€ d’amende.