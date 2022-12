Les deux planètes, appelées Kepler-138 c et Kepler-138 d, sont un peu plus grandes que la Terre et sont situées dans la constellation de la Lyre, à 218 années-lumières de chez nous. Pas la porte à côté, donc.

Au niveau de leur composition, les océans des deux exoplanètes ne sont pas tout à fait comme ceux de la planète bleue. "On parle d’azote, de méthane et d’eau", détaille Björn Benneke, de l’université de Montréal, à Nature Astronomy. Les océans de Kepler-138 c et Kepler-138 d sont également un peu moins étendus que les nôtres. Ils ne recouvrent en effet qu’entre le quart et la moitié de leur hôte.

Des océans de 2000 km de profondeur

En revanche, là où les deux exoplanètes n’ont rien à envier à la planète bleue, c’est au niveau de la profondeur de leurs océans. Sur terre, la profondeur record est de 11 034 m, dans la fosse des Mariannes. Du côté des Kepler, ce chiffre "monte" à 2000 km. Rien que ça. Inutile de préciser qu’à de telles profondeurs, la pression est immense.

Du point de vue de leur composition, les deux exoplanètes sont relativement différentes de la Terre. "La plupart des exoplanètes de taille similaire à la Terre sont rocheuses. Mais Kepler-138 c et d sont plus proches des lunes glacées de Saturne et Jupiter Encelade et Europe", ajoute Björn Benneke.