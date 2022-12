Pourquoi Kyan Khojandi a des cheveux ? “Je me suis dit demandé ce qui se passerait”

Les réactions sont nombreuses, les articles aussi, sur ce changement physique étonnant pour quelqu’un qui s’affichait depuis des années avec le crâne rasé, en faisant même des sketchs.

Ce dimanche, le comédien a expliqué sa démarche dans une vidéo postée sur YouTube : le tout est un génial coup de pub autour de lui et de son spectacle. “En accédant à une certaine notoriété, de plus en plus de gens ont commencé à me rappeler que j’étais chauve”, explique Kyan Khojandi. “Du coup, je me suis demandé ce qui se passerait si du jour au lendemain, sans que j’en parle à personne, je me pointais avec des cheveux ?”

La machine à buzz s’emballe directement après son passage dans “Quotidien”. C’est “le strike”. “Même Le Figaro qui a détesté mon spectacle a parlé de l’émission dans laquelle je faisais la promo de mon spectacle”, rigole l’humoriste.

Il revient également dans la vidéo à ce qui s’est apparenté à une épreuve pour lui, alors que sa calvitie est apparue très tôt. “J’ai perdu mes cheveux quand j’avais 20 ans. Ça a été très dur pour moi. Pendant quatre ans, j’ai été assez déprimé”, confie-t-il. Il a ensuite fait des traitements à base de Minoxidil, mais sans s’accepter réellement. Avant de lâcher prise et de laisser tomber pour rejoindre ce qu’il appelle la “team chauve”.

Il achève son message avec dernière pirouette en guise d’appel à la curiosité. “Et si vous vous posez la question de savoir si je vais garder mes cheveux, la réponse c’est 'venez me voir en spectacle', et vous verrez”.