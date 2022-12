Joris Toonders, qui possède trois sociétés dans le secteur de marketing en ligne, a décidé d'offrir un 12e mois de l'année "all in". Tous ses employés ont reçu une enveloppe dorée dans laquelle ils pourront y glisser leurs tickets de dépenses du mois. Sur LinkedIn, le patron s'explique: "Je veux une culture d'entreprise positive et le bonheur des employés en fait partie". Toutes les dépenses seront ensuite payées par Toonders.

Mieux encore: il n'y a aucune limite. "Le montant maximum? Il n'y en a pas. Je fais confiance à tous mes collègues et j'espère que tout le monde appréciera", déclare le boss néerlandais.

L'addition pourrait s'annoncer très salée pour Joris Toonders. L'homme dirige une centaine de salariés dans les sociétés Xpendy, Bambelo et Yonego.

Par le passé, il offrait un chèque-repas, une bouteille de champagne et un forfait dîner dans un restaurant.