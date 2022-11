Mondial 2022: qui est Mario Ferri, l’envahisseur de terrain lors de Portugal - Uruguay?

Un spectateur est monté sur la pelouse ce lundi 28 novembre, lors du match entre le Portugal et l’Uruguay. Muni d’un drapeau arc-en-ciel et portant un t-shirt sur lequel figuraient des inscriptions "Save Ukraine" et "Respect for Iranian Woma", l’homme a traversé le terrain pendant une trentaine de secondes, avant d’être récupéré par la sécurité et escorté en dehors du stade de Lusail.